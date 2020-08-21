"Антисептики и тестирование учителей – не наша компетенция", – глава МОН Шкарлет

Министерство образования и науки не будет закупать в школы маски и антисептики и проводит тестирование учителей на Covid-19, заявил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

«Это не компетенция Министерства образования и науки. Даже мой коллега [глава Минздрава] Максим Степанов говорил, что тестирование учителей, преподавателей будет только в случае контакта и заболевания», - рассказал в интервью Фокусу Шкарлет. «По вопросу закупок есть основатели школ, органы местной власти. Во многих областях, городах школы обеспечили всем необходимым. Мы помочь не можем, в этом году министерство уже выполнило свои финансовые обязательства в полном объёме». Также врио главы МОН уточнил, что минимальная потребность школ в антисептиках, масках и дезинфекторах будет стоить 26,4 млрд грн.

Напомним, в новом учебном году в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией учителя смогут преподавать без маски, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. "На территориях с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесточайшие меры безопасности – то есть посещение учебных заведений учащимися будет запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", – сказал Ляшко. А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новый учебный год в столице начнется 1 сентября в "понятном для общества формате" обучения, а дальше все будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.