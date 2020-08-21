300 тысяч киевлян получат ко Дню независимости выплаты из бюджета Киева, – Кличко

Выплаты ко Дню независимости получают более 300 тысяч жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время онлайн-брифинга.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 грн. Всего по программе "Турбота" ко Дню независимости город выплатит свыше 92 млн грн", – сообщил мэр.

Выплаты будут поступать на пенсионные счета и счета держателей "Карточки киевлянина". Также они будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

Напомним, центр Киева в День независимости будут охранять 4 тысячи полицейских.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". 23 августа, в День государственного флага, во всех населенных пунктах страны, заграничных дипломатических учреждениях и воинских частях должны пройти церемонии торжественного поднятия государственного флага. В День независимости, 24 августа, в Киеве и других населенных пунктах намечено проведение торжеств с участием чиновников, участников ООС/АТО и общественности.