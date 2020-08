Украинский мультфильм "Сама собі тут" отобрали на фестиваль в Японии

В Японии в рамках 18-го Международного анимационного фестиваля HIROSHIMA (Хиросима) покажут украинский короткометражный мультфильм "Сама собі тут" режиссера Анны Дудко.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что мультфильм отобран в специальную программу Best of Stars of Students. Фестиваль будет проходить 20-24 августа.

Из 2339 заявок были выбраны 20 фильмов. Отбор проводили четыре эксперта: председатель Международной комиссии по отбору Хироси Ониши, Котаро Сато, Макико Нагао и Сайоко Киношита.

Директор и основатель Международного анимационного фестиваля HIROSHIMA Сайоко Киношита, которая была в составе экспертов, прокомментировала: "Мне лично очень понравилась работа "Сама собі тут", поэтому мы сделали такой выбор".

Дебютная работа Анны Дудко снята украинской анимационной студией "Червоний собака" по гранту президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов.

Ранее короткометражный мультфильм Александра Колодия и Степана Коваля "Лабиринт" получил награду на румынском кинофестивале Alter-Native.

Недавно украинский фильм о Донбассе "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича попал в лонг-лист "европейского Оскара" – премии Европейской киноакадемии.