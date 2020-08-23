Перед Днем Независимости в центре Киева полиция поймала боевика

Полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" задержали мужчину, который прибыл с временно оккупированной территории.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские метрополитена обратили на него внимание, поскольку тот странно вел себя. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной Россией территории. Во время осмотра у него обнаружили так называемый "военный билет ДНР" и "удостоверение народного ополченца Донбасса".

Задержанного передали сотрудникам СБУ для установления цели его пребывания в столице.

Напомним, центр Киева в День независимости будут охранять 4 тысячи полицейских.