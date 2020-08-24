Военный парад будет только после победы: главные тезисы из речи Зеленского

В своей речи президент вспомнил все главные темы последнего времени - перемирие, коронавирус, языковой вопрос. Не обошлось и без приветов "попередникам".

Про перемирие

"Сегодня 29 дней подряд утро действительно доброе - 29 дней на востоке Украины нет боевых потерь".

Владимир Зеленский вспомнил свою прошлогоднюю речь, в которой заявлял, что каждое его утро начинается с смс-сообщений из штаба ООС и похвастался, что уже 29 дней после объявления перемирия боевых потерь нет.

Про коронавирус

"Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, обновляем больницы и лаборатории, а главное, что у нас есть - это украинские медики. Они мужественно противостоят болезни, они наши волшебники и супергерои. И мы должны так же относиться к нашим врачам, быть ответственными, придерживаться правил безопасности".

К слову, первая леди Елена Зеленская, которая переболела коронавирусом, находится на мероприятии в маске.

Про язык и объединение страны

"Каждая мама хочет, чтобы ее дети не ругались. Так может хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит Неньку-Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины, и сделать такой подарок нам точно под силу. Надо вспомнить, что независимо от языка, религии и национальности, все мы братья и сестры, все мы - дети Украины".

Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Да, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. И мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись. В стране, которую они не узнают. Которую сегодня мы строим вместе с вами".

Про возвращение украинцев домой

"Мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя или 11 погибших, к сожалению, из сбитого «Боинга» в Иране. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу других. Потому что Украина своих не бросает. И я сделаю все, чтобы каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал: "Я - украинец, а значит, мое государство меня не оставит". Страну, будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим".

Про предшественников

"Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму".

"Все, кто готов помогать Украине строить именно такую ​​страну, - добро пожаловать. Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед".

Про парады

"Наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию. А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость".

Напомним, сегодня в Украине отмечается 29-я годовщина Независимости. Пока на Софиевской площади проходит вручение наград, у памятника Тарасу Шевченко собираются участники Марша защитников. В мероприятии собираются принять участие около 100-200 тыс. людей.