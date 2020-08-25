Убийство Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей до 23 октября

В Киеве Шевченковский районный суд оставил под стражей Андрея Антоненко на время судебного рассмотрения дела по обвинению его в причастности к убийству Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое определение суд вынес при вынесении решения о рассмотрении дела по существу судом присяжных.

"Избрать Антоненко на время судебного рассмотрения ... меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 октября включительно", – говорится в определении суда.

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Также суд принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству Шеремета состоится судом присяжных.

Новое заседание с присяжными назначено на 4 сентября.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, группа поддержки Антоненко во дворе Шевченковского районного суда Киева скандировала "Судьи - уроды!".

Поддержка не согласна с решением суда и перекрыла дорогу на улице Дегтяревской. Также они зажгли фаеры и скандируют "ищите настоящих убийц".

Отметим, 12 августа Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.

11 августа Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест врача Юлию Кузьменко – вторую подозреваемую по этому делу.

Ранее суд Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен.