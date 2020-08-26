В связи с covid-19 Минздрав Украины потребовал вернуть "санэпидемстанции"

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что действующая система противоэпидемической защиты не справляется с ситуацией пандемии, в связи с чем Украине необходима централизованная Государственная служба по контролю за заболеваниями.

О необходимости создать в системе здравоохранения новую структуру, наподобие расформированной Санэпидемслужбы (СЭС), главный государственный санитарный врач Украины заявил агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, журналист "Интерфакса" спросил у Ляшко: "Какой смысл в создании новой службы по контролю за заболеваниями вместо Госпотребслужбы, по сути в создании новой Санэпидемслужбы?".

"Эпидемия коронавирусной болезни показала, что в стране должен быть действующая система противоэпидемической защиты. Многие страны Европейского союза сейчас также пересматривают свои подходы к эпидемнадзору и реагированию", – сказал замглавы Минздрава.

По его словам, "лабораторные центры", которые были созданы на базе бывших санитарно-эпидемических станций, больше не выполняют свою основную функцию – проведение эпидемиологического мониторинга. Поэтому их название – "лабораторные центры" – в действительности не соответствует тому, чем эти центры занимаются, отметил медик.

"Именно они исследуют циркуляцию возбудителей инфекционных болезней. Но также они также должны проводить и так называемый социально-гигиенический мониторинг факторов окружающей среды: качество воды, почвы, атмосферного воздуха. В процессе реформирования СЭС этот вопрос было утрачен", – пояснил Ляшко.

Главный санитарный врач подчеркнул, что модель децентрализованной системы общественного здоровья себя не оправдала.

"Раньше, когда мы реформировали санитарно-эпидемическую службу, после того как Украина подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом, где есть отдельный раздел "общественное здоровье", система общественного здоровья должна была базироваться на децентрализованной модели", – рассказал медик.

В связи с этим, в каждой области был создан центр общественного здоровья, с финансированием из местного бюджета.

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"Вместе с тем, первые эпизоды, касающиеся именно борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности эвакуация людей из Уханя, показали проблемы децентрализованной модели. Мы поняли: нужно, чтобы была централизованная модель, чтобы обеспечить определенное реагирование на инфекционное заболевание, определенный ответ.

Можно сказать, что, когда начался вспышка, а затем эпидемия коронавирусной болезни, мы увидели необходимость вертикальной системы, которую (при условии, что она будет работать безупречно) можно будет попробовать децентрализовать. Сейчас мы имеем несколько разбалансированную модель системы общественного здоровья, которая не может обеспечить тот ответ на эпидемии, которую хотелось бы получить", – заключил Главврач Украины.

Как мы уже сообщали, сегодня, 26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в мире началась первая в истории биологическая война.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Санэпидемслужбу в марте 2017 года.