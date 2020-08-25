KFC из-за коронавируса перестала в рекламе призывать "облизывать пальцы"

Компания пока не будет использовать свой знаменитый рекламный слоган, поскольку считает его некорректным в нынешней ситуации.

Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC отказалась от своего cлогана It's Finger Lickin' Good ("Вкусно так, что пальчики оближешь"), которым пользовалась 64 года.

Она сообщила, что это решение временное, пока не улучшится ситуация с коронавирусом.

"Мы находимся в уникальной ситуации из-за пандемии коронавируса – у нас есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую среду. Пока мы приостанавливаем использование It's Finger Lickin' Good", – сказала глобальный директор по маркетингу KFC Кэтрин Тан-Гиллеспи.

Некоторые комментаторы в социальных сетях отмечают, что этот слоган не представляет опасности для здоровья, ведь люди уже поели теми же руками.

Однако слоган вызвал критику с самого начала пандемии. В марте в британское управление стандартов рекламы поступило 163 жалобы на телевизионную рекламу KFC, в которой люди облизывали пальцы. Заявители считали, что реклама является безответственной, поскольку поощряет поведение, которое может увеличить шансы на распространение коронавируса. Тогда этот ролик прекратили показывать.

Напомним, компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова. В соцсетях украинцы резко критиковали ее за сотрудничество с актером и призвали бойкотировать ее продукцию.

Facebook ввела запрет на рекламу медицинских масок в своей социальной сети. Свое решение она обосновала желанием остановить попытки нажиться за счет спроса на эту продукцию во время эпидемии COVID-19.

В Беларуси на гостелеканале ОНТ начали крутить "социальную" рекламу, призванную рассеять у зрителя панику насчет коронавируса. Для наглядности того, к чему эта паника приводит, в кадре показали взрывающуюся бабушку.