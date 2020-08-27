Аваков назвал "зайками" неизвестных, расстрелявших автобус под Харьковом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал нападение на автобус под Харьковом, а также задержанных нападавших.

"Зайки" в ряд – задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей. Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая ракция. Политиканам: посеявший насилие – получит по лбу от Державы, без политики", – написал министр у себя в Twitter.

Как сообщил ранее заместитель Авакова Антон Геращенко, участников нападения на автобус организации "Патриоты – За жизнь" задержали в Красноградском районе Харьковской области.

По словам лидера организации нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу". В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.

Напомним, по данным Нацполиции, сегодня вечером, 27 августа, на автодороге вблизи города Люботин неизвестные на автомобиле "Мицубиси" заблокировали и обстреляли из травматического оружия микроавтобус "Мерседес", в котором находились активисты "ОПЗЖ". В результате инцидента двое людей получили ранения, а полиция открыла дело по ч.4 ст.296 (хулиганство) с лишением свободы на срок от трех до семи лет.