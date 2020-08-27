Зеленский отреагировал на нападение на автобус под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расстрел автобуса с активистами движения "Патриоты – За жизнь" под Харьковом.

"Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин – получить ощущение защищенности", – отметил Зеленский.

Безнаказанность порождает вседозволенность в Украине, пишет глава государства: "Мы десятилетиями слушали лозунг "Закон – один для всех". Но видим, к чему приводят пустые обещания! ...Мы не должны допустить возвращения в "лихие 90-е" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальные наказания".

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Кроме того, президент отметил, что осведомлен о политической подоплеке происходящего: "Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений".

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Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "зайками" молодчиков, расстрелявших автобус под Харьковом. В то же время прокуратура предварительно квалифицировала это нападение по ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на убийство.

По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу".

В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.