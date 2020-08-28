Снова в школу. Ребенку хватит одной маски в день, – Степанов
Ребенку в школе хватит одной одноразовой маски в день, ведь он не всегда ею пользуется.
Об этом глава Минздрава заявил на брифинге в пятницу, 28 августа.
"Задают часто вопрос, какое количество масок должно быть, если одна маска на 3 часа. Одна маска на 3 часа непрерывного ношения. Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то достаточно одной маски в день. Ребенок не всегда в ней находится - просто положил в карман, когда начинается урок, а затем на перерыв надел маску", – сказал Степанов.
По словам министра, не стоит забывать и тот факт, что сейчас есть многоразовые маски, которые можно носить день, а потом просто постирать, погладить и снова использовать.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предупредил, что школам в новом учебном году, скорее всего, придется продолжить работу в дистанционном режиме.
При этом и.о. главы Минобразования Сергей Шкарлет выступает против полного перехода на дистанционное образование, но допускает смешанный формат обучения – частично офлайн, частично онлайн.
Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что учебные заведния Киева не будут работать до конца карантина. Вместе с тем мэр подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.
Владимир Зеленский заявил, что 1-го сентября школы смогут возобновить учебный процесс в обычном режиме, но добавил, что говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока еще рано.