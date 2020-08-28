"Сенсационная находка": под Житомиром нашли первые монеты Руси-Украины

В Городнице (Житомирская область) археологи нашли редкий клад: 32 монеты времен Киевской Руси. Специалисты называют эту находку сенсационной для истории и уже окрестили "Городницким кладом".

Об этом сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов в Facebook.

"Сенсационная находка! Сейчас в Городнице началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты – первые монеты Руси-Украины!", – говорится в сообщении.

Александр Алферов рассказал, что монеты были найдены при бытовых обстоятельствах. В настоящее время идет передача монет государству.

"Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок! На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 годами, изображен Киевский князь, а на оборотной стороне княжеский знак – трезубец у Владимира и двузубец у Святополка", – написал Алферов.

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