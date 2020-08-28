Хасиды в Умани заявляют, что молитвами заставят коронавирус исчезнуть с планеты

Президент Владимир Зеленский 28 августа заявил, что проведение праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году является невозможным из-за сложной ситуации с коронавирусной инфекцией

Но в Умань уже прибыло много паломников, и они пока не отказываются от идеи праздновать Рош ха-Шана с 18 по 20 сентября в Умани.

Журналист PavlovskyNEWS беседовал с паломниками. Они говорят, что все прошли тест на COVID-19 в украинских аэропортах. Также хасиды верят, что молитвами на могиле Нахмана заставят коронавирус исчезнуть с планеты.

Однако мэр Умани Александр Цебрий заявил журналисту, что не убежден в прохождении тестов паломниками именно в Украине. Также мэр сообщил, что скоро в городе появятся дополнительные силы полиции из других регионов для обеспечения правопорядка.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.