Сегодня в Украине отмечают День памяти защитников страны

В Украине в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот день отмечают ежегодно начиная с 2019 года.

Именно на конец августа 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские военные попали в окружение.

В Киеве после церемонии по случаю Дня памяти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство и граждане должны помнить всех украинских героев, погибших под Иловайском, а правоохранители должны выяснить правду, какой бы горькой она ни была. Об этом сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны, именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед", – указал он.

Зеленский отметил, что вряд ли такая рана на теле истории Украины и на сердце родственников всех погибших когда-нибудь затянется.

Кроме того, как сообщили в Киевской городской государственной администрации, 29 августа в 12:00 на площади у Михайловского Златоверхого собора запланировано проведение мемориального мероприятия, посвященного Дню памяти защитников.

Отметим, Офис генерального прокурора (ОГП) провел расследование событий под Иловайском в августе 2014 года и пришел к выводу, что единственная причина тех трагических событий – прямое вторжение российских Вооруженных сил на территорию Украины. Информация об этом военном преступлении передана в Международный уголовный суд в Гааге.

Напомним, экс-начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал армии Виктор Муженко заявил, что во время подготовки к параду в 2014 году и его проведения ничего не было известно об окружении под Иловайском.