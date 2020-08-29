В Ровенской области истребитель Су-27 снес дорожный знак на трассе

В Ровенской области во время учений истребитель Су-27 в момент приземления снес дорожный автомобильный знак. Соответствующее видео показал телеканал 2+2.

Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как самолет летит над дорогой, сносит знак и вновь улетает.

Набрав высоту, обломки знака с рекомендуемой скоростью 90 километров в час оставались на воздухозаборнике истребителя.

Как уточнила служба автодорог Ровенской области, на трассе каждый год сносят несколько знаков, однако обычно это делают машины. Там также пообещали вскоре установить новый знак.

Напомним, 10 апреля в Мелитополе Запорожской области произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 ВСУ.

В Ивано-Франковской области 18 июля совершил аварийную посадку легкомоторный самолет. На борту самолета находился только пилот.

В Канаде около Квебека одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee совершил вынужденную аварийную посадку на одной из трасс.