Суд арестовал всех задержанных за нападение на автобус "Патриотов – за жизнь"

Киевский райсуд Харькова арестовал всех 16 задержанных, подозреваемых в нападении на автобус с активистами движения "Патриоты – За жизнь". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд избрал всем меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

В полиции рассказали, что 14 человек были задержаны через час после инцидента, а на следующий день нашли еще 5 человек, которых считают причастными к нападению.

Напомним, вечером 27 августа на трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что нападавшие на автобус объединения "Патриоты – За жизнь" задержаны.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "зайками" молодчиков, расстрелявших автобус под Харьковом. В то же время прокуратура предварительно квалифицировала это нападение по ч.2 ст.115 УК Украины – покушение на убийство.

По словам лидера организации "Патриоты – За жизнь" нардепа Ильи Кивы, автобус заблокировали и расстреляли люди, имеющие отношение к "Азову" и "Национальному корпусу". В "Национальном корпусе" ответили, что ни они, ни полк "Азов" не причастны к обстрелу автобуса.

Нацкорпус объявил сбор денег для находящихся в СИЗО подозреваемых в нападении на автобус "Патриотов – за жизнь" в Харькове.