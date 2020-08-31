Оккупанты на Донбассе изменили график работы пунктов пропуска

Со вторника, 1 сентября, ежедневный пропуск людей между оккупированной частью Донбасса и подконтрольной Украине будет осуществляться только в контрольно-пропускном пункте (КПВВ) "Станица Луганская".

Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Отмечается, что движение по дорожному коридору в пределах КПВВ "Новотроицкое" оккупанты позволяют два раза в неделю, КПВВ "Марьинка" боевики заблокировали полностью.

Также в сообщении говорится, что КПВВ переходят на осенний график работы. Пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 7.00 до 18.30, при этом из соображений безопасности в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут.

Кроме того, действующими остаются карантинные ограничения. Об этом говорится в приказе командующего операцией Объединенных сил, на который ссылается пресс-служба Госпогранслужбы.

В частности, на период действия карантина запрещено пересечение линии разграничения иностранцам и лицам без гражданства без полиса страхования. Он должен быть выдан зарегистрированной на территории Украины страховой компанией, действовать в течение всего срока пребывания в Украине и покрывать расходы на лечение COVID-19.

Ранее сообщалось, чтро в Станице Луганской (Луганская область) будет работать пункт ПЦР-тестирования на коронавирус.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау сообщила, что планируется окрытие двух новых КПВВ на Донбассе. Два дополнительных КПВВ будут открыты в населенных пунктах Счастье и Золотое Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.