Ситуация на Донбассе

Боевики на КПВВ "Новотроицкое" будут пропускать людей только дважды в неделю

Боевики на КПВВ "Новотроицкое" будут пропускать людей только дважды в не...

Фото: zn.ua

Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам

Боевики на Донбассе будут пропускать людей через КПВВ по коридору Еленовка – Новотроицкое два дня в неделю. 

Об этом сообщают СМИ боевиков.

Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам.

Украинская сторона сообщает, что боевики пропускают не всех граждан.

Помощница начальника Донецкого пограничного отряда – начальника пресс-службы Валерии Карпиленко говорит, по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в ОРДЛО попали более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения готовятся будут открыты с 10 июня. Террористы "ЛНР" отказались открывать контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской со своей стороны Боевики "ЛДНР" выдвинули условия для открытия со своей стороны пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Донбассе.