Боевики на КПВВ "Новотроицкое" будут пропускать людей только дважды в неделю

Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам

Боевики на Донбассе будут пропускать людей через КПВВ по коридору Еленовка – Новотроицкое два дня в неделю.

Об этом сообщают СМИ боевиков.

Пропуск будет осуществляться по понедельникам и пятницам.

Украинская сторона сообщает, что боевики пропускают не всех граждан.

Помощница начальника Донецкого пограничного отряда – начальника пресс-службы Валерии Карпиленко говорит, по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" в ОРДЛО попали более 100 человек и 5 автомобилей, а на подконтрольную территорию выехали 16 человек и две машины.