Под Офисом президента найдена боевая граната, – нардеп

Под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой найдена боевая граната.

Об этом в Telegram сообщает нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

По его словам, сейчас на месте проходят следственно-оперативные действия, а проход через улицу закрыт.

"Под Офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли боевую гранату", – написал Качура.

Как уточнил Качура Telegram-каналу PavlovskyNEWS, из-за перекрытия Банковой он не смог попасть в свою приемную на соседней улице Лютеранской.

Отмечается, следственные действия под ОП идут почти два часа.

Как сообщили Telegram-каналу в полиции, в оставленной черной сумке найден предмет похожий на боевую гранату. Оперативная группа пытается распознать его и разминировать.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, на Банковой правоохранители уже задержали мужчину с предметом, похожим на гранату. Для выяснения обстоятельств его доставили в Печерское управление полиции.

Во время патрулирования улицы Банковой работники полиции полка особого назначения заметили подозрительного мужчину, а при поверхностной проверки у него обнаружили предмет, похожий на гранату. Предмет изъяли и отправили на экспертизу.

Событие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Отметим, в июле в Киеве на территории Сырецкого парка дежурный наряд Муниципальной охраны обнаружил "растяжку" с небоевой гранатой.