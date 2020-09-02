Конституционный суд признал: карантинные меры нарушили права граждан Украины

Конституционный суд (КС) 28 августа рассмотрел запрос, который ему еще 29 мая направил Верховный суд. Этот суд обжаловал отдельные положения постановления правительства №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Проверить просили, не были ли нарушены права граждан на: свободу передвижения, покидание территории Украины, мирные собрания, предпринимательскую деятельность, доступ к медицинской помощи.

В частности, говорилось об ограничении при проведении массовых мероприятий; запрете работы заведений общественного питания, ТРЦ, гостиниц, фитнес-центров, учреждений культуры и т.п.; прекращении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок; отмене плановых мероприятий по госпитализации, а также об обязательной самоизоляции лиц старше 60-летнего возраста.

Большая палата КС 2 июля начала рассмотрение данного дела.

Ни войны, ни ЧС

28 августа суд решил, что все эти права граждан были нарушены, так как правительство своим решением просто не могло их ограничивать. Такие ограничения можно вводить только законами. Конкретные и точечные ограничения могут вводиться и иным образом, но только в условиях войны или чрезвычайного положения, чего в Украине не было.

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Однако КС не смог отменить постановление №392, с которого и начались все эти нарушения. Как разъяснил в интервью "Интерфаксу-Украина" представитель президента в КС Федор Вениславский, суд рассматривает только действующие нормативные акты, а в перечень карантинных ограничений и в механизмы их применения постоянно вносились правки и уточнения.

Но указав на неконституционность действий Кабмина, суд преследовал цель предупредить подобные возможные карантинные ограничения в будущем, отметил собеседник "Укринформа" в КС.

Поможет ли суд, сказать сложно

Что делать владельцам бизнеса, людям, которые не смогли осуществить запланированные поездки, пройти очередной необходимый курс лечения?

"Те, кто пострадал от карантинных ограничений финансово, могут попытаться восстановить справедливость в суде", – говорит юрист и народный депутат Антонина Славицкая.

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Однако финансовый эксперт Алексей Кущ считает такие возможности скорее теоретическими: "Конституционный суд признает неконституционными правовые акты, которые задним числом исправить уже нельзя. Такая же практика была, например, когда речь шла об ограничении социальных стандартов. В частности, по выплатам детям войны. Правительство постановило, Конституционный суд все переиграл, но никто никому и ничего не компенсировал. Так будет и теперь".

Есть вероятность компенсации

Вместе с тем, КС принял и решения, которые должны привести к изменениям прямо сейчас.

В частности, суд признал неконституционными изменения в закон о госбюджете на 2020 год относительно установления предельного размера (47 тыс. грн) заработной платы, денежного обеспечения работников, должностных лиц бюджетных учреждений, прокуроров и судей без определения четких временных сроков такого ограничения. По мнению адвокатов, все лица, чья зарплата была ограничена, теперь должны получить компенсации.

КС также напомнил свою юридическую позицию: предмет закона о госбюджете четко указан в Конституции, поэтому он не может изменять объем прав, обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий, предусмотренных другими законами.

Также неконституционным признан введенный в законе о госбюджете запрет на бесспорное списание средств государственного и местных бюджетов по решению суда. По мнению КС, это ограничение ведет к неисполнению судебных решений, что противоречит Конституции. Теперь подобное списание по решению судов должно возобновиться.

А карантин продолжается...

Напомним, 26 августа Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до 31 октября. Разделение областей по карантинным зонам также будет действовать до 31 октября. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такое решение продиктовано тем, что ситуация с коронавирусом в Украине остается сложной.