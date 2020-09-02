5 тезисов по теме. Кулеба ответил Лаврову про 200 экстремистов, участвующих в протестах в Беларуси

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "плодом болезненной фантазии" заявление главы МИД России Сергея Лаврова о "200 экстремистах, подготовленных в Украине" и якобы дестабилизирующих ситуацию в Беларуси.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме: 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", – написал он.

По словам Кулебы, Украина не вела, не ведет, и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси, в то время как Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше.

"Попытки России представить своих "зеленых человечков" в Беларуси как украинских экстремистов – это дешевый и проигрышный трюк. И главное, воистину, как гласит пословица, вор кричит: держите вора", – добавил Кулеба.

Заявление Лаврова вызвало ряд комментариев, которыми пользователи поделились под постом Кулебы. Некоторые не стали скрывать своего восторга тем фактом, что Украина для России уже несколько лет остается "костью в горле".

"Это насколько сильно наши спецслужбы готовят экстремистов, 200 человек подняли всю страну и все спецслужбы Беларуси не могут ничего сделать. Аж гордость берет за Украину!" – комментируют заявление вице-премьер министра пользователи.

Другие высказывают мнение, что "Лавров может быть формально прав": "Так с ОРДЛО выезджают 200 экстремистов, которые не сожгли своих украинских паспортов и действительно там работают. Он же не сказал в чью пользу они дестабилизируют ситуацию!"

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "200 экстремистов, подготовленных в Украине". Кроме того, по словам Лаврова, якобы в Украине существуют лагеря "по подготовке таких экстремистов": в частности, в Волынской и Днепропетровской областях