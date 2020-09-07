Боевики "ДНР" перенесли обещанное уничтожение сооружений ВСУ

Донецкие боевики перенесли обещанное уничтожение инженерных сооружений ВСУ на 9 сентября. Об этом сообщают сайты оккупантов.

"В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки", – заявляют в "ДНР".

В связи с этим принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и "перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября 2020 года".

При этом главарь "ДНР" Денис Пушилин уточнил, что его приказ об уничтожении сооружений не отменен, а отсрочен.

Отметим, что 28 августа Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября.

В общей сложности за воскресенье, 6 сентября, на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.