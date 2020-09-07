Артисты на попурри ко Дню Независимости выступили бесплатно, – Офис президента

В Офисе президента сообщили, что все артисты, которые приняли участие в финальном номере “Музыкальная история Независимости”, откликнулись на приглашение организаторов и участвовали бесплатно.

Об этом сообщили в ОП на запрос "Радио Свобода".

“Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента Украины, в частности, работниками Директората по вопросам информационной политики, Директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, Директората по вопросам региональной политики и децентрализации”, – сказано в сообщении.

Режиссером 17-минутного попурри стала украинский режиссер Екатерина Царик.

“Музыкальный "мэшап" и аранжировки сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель MONATIK. Они также оказывали услуги на безвозмездной основе”, – добавили в Офисе президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания, сказано в ответе ОП.

"Вместе с тем сообщаем, что полная версия номера с указанием имен авторов была обнародована на официальных ресурсах Офиса Президента Украины", – сказано в сообщении.