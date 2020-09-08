Нарушителей на дорогах будут ловить "фантомные патрули"

Автомобили полиции планируют оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин, об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба МВД.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений", – рассказал он.

По его словам, сейчас МВД закупит 4 тестовые программы, тендер уже объявлен, а на будущую программу 2021-2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей.

"Первая часть – это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть – это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья – это камеры типа TruCam", – рассказал он.

Отметим, 1 июня в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.

За первые 17 часов работы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве и области самое большое превышение скорости показал водитель Mercedes, который ехал по трассе М-06 Киев – Чоп со скоростью 208 км/ч.

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года №408, утвердивший новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о фото- или видеофиксации во время сдачи экзаменов.