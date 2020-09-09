Били группой и насмерть. Чийгоз считает, что на Балуха напали из-за Украины

По словам Чийгоза, Балаху сломали ключицу, а это значит, что в намерения нападавших входило избить экс-политзаключенного насмерть.



"Его (Балуха — Фокус) били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его насмерть, потому что сломали ключицу", — сказал Чийгоз в комментарии "Апостроф TV".

По его словам, нападение на Балуха было не случайным.

"А делать такие заявления (об отсутствии политического подтекста, — Фокус) — значит последний год не замечать, что наших АТОшников, волонтеров бьют, убивают, потом преследуют судами. Балух — очень порядочный и честный человек, там другой версии нет... Это с политикой связано, я это точно знаю", — заявил Чийгоз.

По мнению нардепа, "здесь версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами". Нардеп также рассказал, что накануне нападения встречался с Балухом.

"Накануне вечером я встречался и с Балухом, и с Пановым. Они пригласили меня на годовщину. К сожалению, я не успел присоединиться. На моем авто их туда отвезли. Я думаю, что кто-то наблюдал за ними со стороны. Ночью дождались, когда он выйдет", — рассказал Чийгоз.

Кроме того, в политобъединении "ЕС" потребовали первоочередного расследовния инцидента и также не исключили, что нападение на Балуха было политически мотивированным.

"Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел", — уточнили в "ЕС".

Во фракции также добавили, что Балух около 12 часов пролежал без сознания, все это время нуждаясь в медицинской помощи.

"Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера (7 сентября, — Фокус) отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит. Трудно представить, что в 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии. Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм", — говорится в заявлении фракции.

Как рассказали в полиции, где на данный момент ищут свидетелей избиения бывшего политзаключенного, пострадавший Владимир Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи в понедельник, 7 сентября.

"Кроме этого, при проведении первоочередных следственных действий установлены нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, из которой предварительно ничего не пропало", — уточнили в ведомстве, хотя в сообщении ранее утверждалось, что "у мужчины (Балуха, — Фокус) обнаружили отсутствие мобильного телефона и банковской карты".

По факту произошедшего правоохранители открыли уголовное производство с квалификацией "разбой". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

Узнав об избиении Балуха, в ОП не исключили, что за нападением на экс-политзаключенного мог стоять политический мотив.

Также правоохранители установили лиц, с которыми бывший политзаключенный Владимир Балух общался накануне нападения.

Кто такой Владимир Балух?

В августе 2017 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год – еще до трех лет за "дезорганизацию работы изолятора".

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен заключенными в формате 35 на 35, благодаря которому Владимир Балух вернулся в Украину.

Защита Владимира Балуха подала жалобу в суд Тверской области из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии.