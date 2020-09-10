Танкер Delfi убрали с пляжа Одессы, – Криклий

Танкер Delfi, затонувший возле одесского пляжа, подняли и отбуксировали.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", – написал министр.

На ироничный комментарий под постом одного из подписчиков "не прошло и года", Криклий ответил, что АМПУ (Администрация морских портов Украины. – Ред.) и подрядные компании получили возможность выполнения подъема танкера только в августе. Более того, владелец Delfi еще пытался заблокировать через суд эти работы.

Напомним, 31 августа одесский мэр Геннадий Труханов анонсировал, что работы по отбуксированию танкера Delfi должны быть закончены 3-5 сентября.

6 сентября Труханов рассказал о ходе работ. По его словам, продолжается откачка воды из танкера, после чего его отбуксируют в Черноморск.

Предыдущая попытка поднять танкер Delfi, закончилась провалом – не выдержал буксировочный трос. Как известно, еще в декабре 2019 года в АМПУ заявляли, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели.