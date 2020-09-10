Подростки-хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани

В Умани очевидцы сняли на видео, как группа подростков-хасидов пытается снести карантинные ограждения, установленные возле места их паломничества – могилы основателя брацлавского хасидизма Раби Нахмана.

Об этом сообщает журналист Андрей Павловский в Facebook.

На кадрах видно, как несколько подростков подходят к сооружениям и начинают их расшатывать, расчищая дорогу. Речь идет о конструкциях, которые правоохранители используют во время массовых мероприятий.

Сотрудники фонда Раби Нахмана, которые являются официальными представителями брацлавских хасидов в Украине, обещали провести разъяснительную работу с нарушителями, подчеркнув, что действия подростков не отображают отношение брацлавского движения к законам Украины.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что такое поведение молодых людей недопустимо, так как оградительные конструкции были установлены в целях безопасности самих паломников.

"Смотрел видео и считаю, что это неправильно. Те конструкции направлены только на то, чтобы обезопасить паломников и снизить риск инфицирования. Поэтому такое поведение некоторых представителей паломников, которые были на видео – недопустимо", – заявил Цебрий.Отметим, по данным министра МВД Арсена Авакова, в этом году из-за пандемии коронавируса Умань для празднования еврейского нового года Рош ха-Шана посетят в 10 раз меньше паломников, чем в предыдущие годы – 3000 человек.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Паломники под исключения из этого запрета не попадают.

Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.