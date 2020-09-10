В Минздраве забили тревогу из-за перебоев с тестами на коронавирус

Представитель Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев заявил, что в Одесской области закончились тесты на коронавирус Covid-19.

Об этом он рассказал ТСН.ua.

Дементьев сообщил журналистам "1+1", что те 41 случаев коронавируса, которые были зарегистрированы за сутки, были выявлены в частных лабораториях.

В государственных же лабораториях, по его словам, закончились реагенты и тест-системы, и лаборантам не на чем работать.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", – заявил Дементьев.

Одновременно с этим, как сообщил изданию Zavtra главный санитарный врач области Виталий Гончаров, тест-системы и реагенты на COVID-19 уже завезли в область. По его словам, их хватит приблизительно на месяц, а сам Лабораторный центр заработал в обычном режиме.

По данным СНБО, за последние сутки в Одесской области подтвердили 47 случаев инфицирования Covid-19, от осложнений болезни умерли два человека, а 39 – выздоровели. Всего в области зафиксировано 8874 случая заражения, из которых 6628 – активные больные.

Скриншот: Rnbo.gov.ua

В среду, 9 сентября, число новых случаев заражения Covid-19 в Одесской области, составило 106 человек.

За последнюю неделю показатель заболеваемости по области не опускался ниже сотни случаев в сутки, а последний раз двухзначное число заболевших фиксировали еще 2 сентября: 97 человек. Однако такой показатель не задержался даже на день: 3-го сентября обнаружили уже 116 новых случаев, а 4-го – 225 новых больных Covid-19.

Напомним, по состоянию на 10 сентября в Украине за сутки было выявили 2582 новых случая заболевания, что на 31 случай больше, чем за сутки до этого.