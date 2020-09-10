Украина обсудила с Германией обеспечение вакциной от коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов обсудил с немецким министром здравоохранения Йенсом Шнапом вопрос обеспечения Украины вакциной от COVID-19, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

По словам посла, переговоры двух министров состоялись в день телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель.

"В центре внимания – обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!", – сообщил Мельник.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что по договоренностям в рамках инициативы COVAX Украина получит вакцину от COVID-19 в количестве, которого хватит на иммунизацию 20% населения.