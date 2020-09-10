Названа стоимость убытков, причиненных утечкой загрязняющих веществ из танкера Delfi

Убытки, причиненные утечкой загрязняющих веществ с танкера Delfi, превысили 450 тыс. грн. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

"Общая сумма убытков вследствие утечки загрязняющих веществ составляет 16,3 тыс. долл. (около 453 тыс. грн). Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу для добровольного возмещения убытков уже направлена", – рассказал он.

По его словам, выявлено превышение нормативных значений гранично допустимой концетрации по содержанию в воде нефтепродуктов. По показателям 10 сентября это составляет 0,09 мг / дм³.

"Убытки, причиненные попаданием в равном количестве нефтепродуктов и пальмового масла в водоем, одинаковы. Хотя нефть наносит гораздо больший вред экосистеме, чем масло", – добавил Малеваный.

Напомним, Delfi был снят с мели на побережье города Одессы в ночь на 10 сентября, о чем отрапортовал в районе 7:00 утра министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Еще в декабре 2019 года в Администрации морских портов Украины заявили, что поднимут затонувшее в ноябре судно за две недели. 10 сентября 2020 года танкер удалось поднять.