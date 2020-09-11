Кличко рассказал, как будет жить Киев в "оранжевой зоне"

На внеочередном заседании 10 сентября Комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Киев к "оранжевой" зоне адаптивного карантина (сейчас столица находится в более благополучной "желтой" зоне). В связи с этим городской голова Виталий Кличко сообщил об ограничениях, которые должны быть введены с 14 сентября.

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий будет разрешено с участием не более 220 человек и из расчета 1 человек на 10 кв. м площади здания.

Запрещается деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц).

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить нахождение не более 1 человека на 10 кв. м помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха – санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозки пассажиров такси и городским общественным транспортом осуществляются только в количестве 50% мест для сидения.

Также Кличко призвал Нацполицию контролировать соблюдение заболевшими условий самоизоляции. "Как того требует законодательство", – добавил мэр.

Напомним, за сутки 10 сентября в Киеве COVID-19 заболели 404 человека – это новый антирекорд. Среди заболевших – 33 ребенка. Умерли за сутки семь человек, а всего умер уже 261 киевлянин. Подтвержденных случаев заболевания стало 16 523.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, полный локдаун из-за коронавируса невозможен хотя бы потому, что "растет заболеваемость во Львовской и Ивано-Франковской областях, но не растет в Херсонской, Запорожской. В такой ситуации вводить жесткий карантин как минимум пока нецелесообразно".

МОЗ опубликовало новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус.