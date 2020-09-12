Работы по уборке танкера Delfi с пляжа Одессы стоили полмиллиона долларов

Поднять затонувшее судно стоило в 30 раз больше, чем ущерб, нанесенный этим крушением.

Совокупные затраты на подъем танкера Delfi с мели на одесском пляже "Дельфин", а также на отбуксировку судна в нефтегавань города Черноморска, составили около 14 миллионов гривен.

Об этом на пресс-конференции в "Укринформе" сообщил Андрей Иванов, директор компании "Трансшип". В частности, подъемом танкера занималось дочернее предприятие "Трансшипа" – фирма "Краншип".

"В ходе операции компания "Краншип" совершила герметизацию пробоин корпуса танкера, прежде всего правого борта, откачала около 300 тонн песка и ила, а также вырезала и удалила с борта аварийного судна до 50 тонн металлоконструкций", – рассказал журналистам глава компании.

Андрей Иванов добавил, что компенсировать часть расходов компания-заказчик сможет за счет сбыта металлолома после распила танкера в порту Черноморска. Но это не точно, добавил Иванов.

Сообщается также, что по закону, руководители компании "Бруклин-Киев" и госпредприятия "Администрация морских портов Украины", которые обеспечили вывод аварийного судна с пляжной зоны Одессы, могут обратиться за компенсацией к бывшему судовладельцу.

Примечательно, что убытки, причиненные утечкой с танкера Delfi нефтепродуктов и пальмового масла, составили около 450-ти тысяч гривен.

По словам директора компании "Трансшип", до окончания судебных разбирательств танкер будет пришвартован в морском порту Черноморска, куда его оттащили 10 сентября двумя буксирами, придерживая на воде плавучим краном.