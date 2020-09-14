В "оранжевом" Киеве вводятся ограничения на госпитализацию и плановые операции

В связи с началом действия нового эпидемиологического зонирования в Украине и перехода Киева из "желтой" в "оранжевую" зону, в столице вводятся ограничения на госпитализацию и часть операций.

"В постановлении 641 Кабинета министров предусмотрены ограничения в "оранжевой зоне" относительно госпитализации и плановых операций", – сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге в понедельник, 14 сентября отвечая на вопрос, будут ли введены новые запреты в Киеве.

"Подчеркиваю – ограничения. Однако эти ограничения не касаются, например, предоставления медицинской помощи в случае осложнений при беременности и родах. Также госпитализации будут проводиться при онкозаболеваниях", – отметил Степанов.

Часть госпитализаций и операций перенесли. Однако, по словам министра, есть плановые госпитализации и операции, перенос которых может нанести вред здоровью и жизни пациентов, в связи с чем они перенесены не будут.

Видео: YouTube / Кабмин Украины

"Ситуация остается напряженной. Увеличивается количество новых случаев. Увеличивается количество людей, которые госпитализируются", – сообщил Степанов, добавив, что возможности системы здравоохранения "не безграничны", хоть она пока и справляется с ситуацией.

Министр отметил, что противокоронавирусные ограничения сдерживают также эпидемию гриппа, но гражданам все равно следует вакцинироваться и от гриппа. По словам Степанова, четыре разных вакцины будут ввезены и доступны в Украине в ближайшее время.

"Всего в прошлом эпидемиологическом сезоне в Украину было ввезено 542 тысячи доз вакцин против гриппа. При этом, по информации учреждений здравоохранения, всего было привито 238 тысяч 79 человек – это 0,6 % от общего количества населения Украины. В этом году мы хотим существенно увеличить количество вакцин, которые мы ввезем в Украину", – сообщил чиновник.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в Украине вступило в силу новое эпидемиологическое зонирование по уровню распространения Covid-19: на новой карте число "красных" регионов выросло. По новому распределению Кабмина Киев попал в "оранжевую зону" – там запретили работу хостелов и фитнес-центров