Киев готов к отопительному сезону, – Кличко

Теплосети Киева готовы к досрочному началу отопительного сезона в случае необходимости. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, технически город готов к запуску тепла в сеть, а специалисты коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" уже проверили котельные и теплопункты.

"Устранили 6,5 тысячи повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", – сказал Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать помощь управляющим компаниям и ОСМД, чтобы они смогли своевременно начать отопительный сезон.

Кличко также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы, но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

"В новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники – оперативное выявление возможных повреждений и "слабых мест" теплосетей", – сообщил Кличко.

Отметим, в течение 18-19 сентября из-за вторжения арктического воздуха в Украине, в том числе в Киеве, ожидается резкое снижение температуры воздуха.

Прошлый отопительный сезон в киевских жилых домах завершился 8 апреля.