Штрафу за невозврат микрокредитов установили "потолок"

Законопроект приравнивает микрокредиты к потребительским кредитам. Речь идет о кредитах на сумму до 5 тысяч гривен и на срок до 1 месяца кредитования.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

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После вступления в силу закона на такие кредиты будут распространяться требования закона "О потребительском кредитовании", а это значит, что кредитуемый имеет право на получение всей необходимой, а главное, полной информации по условиям кредитования.

Кредиторы будут должны раскрывать полную процентную ставку по кредиту.

Общая сумма штрафов за просрочку платежей по кредиту не будет превышать стоимости тела кредита. При этом максимальный размер штрафа не более двойной суммы кредита.

Если клиент нарушает условия договора о микрокредитовании, финучреждение не имеет права повышать ставку. Если раньше МФО автоматически увеличивали ставку с первого дня просрочки, теперь ставка не может измениться в худшую для клиента сторону относительно той, что была указана в договоре.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська попросил президента ветировать закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Зеленский не подписал закон и вернул его в Раду.