Штрафу за невозврат микрокредитов установили "потолок"
Законопроект приравнивает микрокредиты к потребительским кредитам. Речь идет о кредитах на сумму до 5 тысяч гривен и на срок до 1 месяца кредитования.
Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.
После вступления в силу закона на такие кредиты будут распространяться требования закона "О потребительском кредитовании", а это значит, что кредитуемый имеет право на получение всей необходимой, а главное, полной информации по условиям кредитования.
- Кредиторы будут должны раскрывать полную процентную ставку по кредиту.
- Общая сумма штрафов за просрочку платежей по кредиту не будет превышать стоимости тела кредита. При этом максимальный размер штрафа не более двойной суммы кредита.
- Если клиент нарушает условия договора о микрокредитовании, финучреждение не имеет права повышать ставку. Если раньше МФО автоматически увеличивали ставку с первого дня просрочки, теперь ставка не может измениться в худшую для клиента сторону относительно той, что была указана в договоре.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська попросил президента ветировать закон о продлении моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Зеленский не подписал закон и вернул его в Раду.