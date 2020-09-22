Без телеграфисток и выгребальщиков пуха. Чем в Украине заменят советский Классификатор профессий

Молодой мужчина во Львове устраивается на работу на должность senior developer [старший разработчик в IT-сфере]. Но в украинском Классификаторе профессий нет такой позиции, а значит, соискатель не может рассчитывать на соответствующую запись в трудовой книжке. Работодатель ищет компромиссный вариант и оформляет нового сотрудника как охранника.

Историю своего знакомого рассказывает Юрий Баланюк, глава Национального агентства квалификации. По его словам, это типичная ситуация для Украины: SMM-специалистов записывают как пресс-секретарей, а scrum-мастеров — как помощников руководителей. И это плохо сразу по ряду причин, объясняет Баланюк. Например, человек занимается мойкой окон в многоэтажных зданиях, а в компании его оформляют как сторожа. В случае какого-либо происшествия сотрудник не получит материального возмещения, так как подобная деятельность никак не связана с прописанными профессиональными обязанностями.

"Другой пример: инвестор хочет делать в Украине горшки, автомобили или ракеты, и у него есть своя система менеджмента, есть определенные должности, но соответствующие квалификации или профессии не указаны в национальном классификаторе", — продолжает эксперт. Нередко инвестор отказывается от бизнеса в какой-то стране лишь потому, что не понимает, какой там человеческий капитал и подходит ли он ему.

Чаще всего это приводит к тому, что появляются две параллельные системы: одна реальная и другая, существующая исключительно по документам. "Мы должны это изменить в соответствии с европейскими требованиями, создать удобный и практичный инструмент", — считает Баланюк.

В первую очередь необходимо отказаться от регуляторной функции Классификатора профессий. Сейчас он, по сути, не выполняет своей основной функции — статистической, а регулирует трудоустройство сотрудников, специальный стаж, что дает право выхода на пенсию по выслуге лет, уверен глава агентства.

Менеджеры VS машинистки

В действующем Классификаторе профессий сегодня насчитывается 9 тыс. позиций. Почти половина из них давно устарели. Перечисленные в документе телефонист международной связи или выгребальщик пуха на современном рынке труда уже не востребованы, в отличие от хедхантера или специалиста по кибербезопасности.

На конец сентября намечен старт работы над первым этапом — ликвидацией регуляторной функции классификатора. После этого он будет выполнять лишь информационную и статистическую функции

"Когда я работала в HR-отделе одной компании, с оформлением новых людей у нас периодически были проблемы, — вспоминает Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда. — Но в классификаторе есть "замечательная" профессия — "руководитель направления", которой мы затыкали все дыры".

По мнению Пашкиной, в итоге человек не может накопить опыт работы по своей реальной специальности. Между тем работодатели чаще всего опираются на тот опыт соискателя, который записан у него в трудовой. Грубо говоря, понять, действительно ли человек — специалист в той сфере, которой нет в классификаторе, практически невозможно. При начислении пенсий все это также учитывается.

"Украинский классификатор остался в социалистическом прошлом, где было много самых разнообразных производственных профессий, а офисные работники оставались безликими и однообразными", — говорит эксперт.

Юлия Свириденко, заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, отмечает, что еще одна существенная проблема классификатора — сложная и запутанная структура. "Сейчас совершенно непонятно, что именно является объектом классификации — профессии, должности, профессиональные названия работ, квалификации или виды занятий", — отмечает она. Другими словами, в перечне вперемешку записаны "президент Украины", "заведующий кафедрой" и "кобзарь". Что из этого профессия — разобраться сложно. По большому счету, даже актуальную редакцию со всеми изменениями и дополнениями сегодня найти невозможно, объясняет Свириденко.

В мае текущего года была создана рабочая группа по реформированию классификатора. В ее состав вошли представители Мин­экономики, Национального агентства квалификации, работодатели, профсоюзы и ученые. За это время агентство презентовало проект дорожной карты реформирования, который сегодня находится на рассмотрении у всех заинтересованных сторон. На конец сентября намечен старт работы над первым этапом — ликвидацией регуляторной функции классификатора. После этого он будет выполнять лишь информационную и статистическую функции, что соответствует европейской практике.

"Данные из классификатора можно и нужно использовать для формирования государственного заказа, подготовки кадров, аккредитации квалификационных центров, региональной активности, — поясняет Юрий Баланюк. — Также это реальный показатель наличия человеческого капитала в тех или иных регионах, что может стать дополнительным аргументом для инвесторов при размещении мощностей".

Крайне важно, чтобы учебные заведения ориентировались на реальные нужды рынка труда и готовили действительно востребованных специалистов. В качестве примера глава агентства приводит украинскую IT-сферу, где существует дефицит профессиональных кадров — около 30 тыс. человек каждый год. То есть вузы должны оценивать этот спрос и подстраиваться под него. Однако собрать такую отчетность без понятной классификации невозможно.

Гибкая система

Вместо неудобного, запутанного классификатора межведомственная рабочая группа в итоге должна создать электронный Реестр профессий и квалификаций. По мнению Баланюка, это можно сделать за год-два, хотя эксперты не верят в столь оптимистичный прогноз и считают, что в реальности понадобится больше времени. По документам план реформирования рассчитан до 2024 года.

После того как реестр запустят, внесение в него новых позиций и исключение устаревших профессий будет происходить без изменения законодательства. "Эта система станет гибкой и ориентированной на потребности рынка труда", — обещает Юлия Свириденко.

Интересно, что единого международного или европейского классификатора профессий не существует, а шаблонным документом является Международная стандартная классификация профессий (ISCO). Сейчас действует редакция от 2008 года, на которую и ориентируются страны при разработке национальных систем.

"В разных государствах есть свои особенности, отраженные в классификаторах. Например, где-то не очень развиты аграрный сектор или металлургия — значит, таких профессий будет минимальное количество", — уточняет Баланюк.

Украина за образец решила взять немецкую модель, но просто скопировать ее и применить в наших реалиях невозможно. "В таком случае все позиции надо будет согласовать с профсоюзами, чтобы профессии совпали по тарифной сетке и никакие льготы не потерялись", — объясняет Татьяна Пашкина. По ее мнению, гораздо проще грамотно доработать тот классификатор, который уже существует.