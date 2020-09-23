У Песков двое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве

У поселка Пески Донецкой области двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Защитникам Украины оказана домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение", – сказано в сообщении.

Состояние здоровья военных – средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, 15 сентября на Донбассе в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ. В тот же день возле Шумов подорвались на растяжке полковник ВСУ и пресс-секретарь бригады.

16 сентября в зоне ООС на Донбассе в районе На Донбассе в районе Новотошковского погиб военнослужащий из-за неосторожного обращения с гранатой.