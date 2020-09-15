На Донбассе возле Шумов подорвались на растяжке полковник ВСУ и пресс-секретарь бригады

На Донбассе в районе населенного пункта Шумы из-за взрыва гранаты РГД-5, установленной в виде растяжки, получили ранения двое украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Ранены были полковник и пресс-секретарь одной из бригад.

"15 сентября около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих – полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский", – говорится в сообщении.

Оба доставлены в больницу города Торецк, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

"По информации, которой располагаем состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным", – добавили в штабе ООС.

Военные были в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Напомним, 15 сентября на Донбассе в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ.