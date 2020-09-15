На Донбассе боец ВСУ подорвался во время инженерных работ

На Донбассе в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ.

Об этом сообщает в Facebook пресс-группа оперативно-тактической группировки "Восток".

"15 сентября в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ему своевременно была оказана первая медпомощь, военный эвакуирован в госпиталь.

Сейчас на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Кроме того, как сообщает пресс-центр штаба ООС, боевики за прошлые сутки трижды нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. В частности, нарушения режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки.

Отметим, 6 сентября на Донбассе трое военных погибли, еще трое получили ранения. Причины – обстрелы боевиков и подрыв на взрывных устройствах. В частности, вооруженные формирования России обстреляли позиции украинских военных в районе населенного пункта Шумы, Красногоровки и Причепиловки.

8 сентября в зоне ООС двое военных получили боевые ранения из-за подрыва на противопехотной мине.

На Донбассе 13 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня.