"Прогрессирует каждый день". Врачи из "Шарите" о состоянии Кернеса

Директор берлинской клиники "Шарите" Норберт Сутторп сообщил, что мэр Харькова Геннадия Кернеса, который там проходит лечение от коронавируса, "прогрессирует каждый день".

Медицинское заключение берлинской клиники в своем Telegram-канале процитировал друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс. По словам предпринимателя, документ он обнародует для того, "чтобы пресечь слухи и сплетни вокруг состояния здоровья Геннадия Кернеса".

"Публикую медицинское заключение профессора клиники "Шарите". Перевод: "Уважаемые дамы и господа, Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление. С уважением, профессор, директор клиники Норберт Сутторп", — написал Фукс. И добавил: надеется, что после этого "политические спекулянты, которые хотят уничтожить достижения Геннадия Кернеса в Харькове, прекратят свои манипуляции".

Документ, подтверждающий улучшение состояния Кернеса

Напомним, 14 сентября стало известно, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, а на публике в последний раз появлялся на День города 23 августа. По сообщениям некоторых СМИ, Кернес находился в коме, позже эта информация была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.

Вечером 16 сентября за Геннадием Кернесом из Нюрнберга прибыл джет Bombardier Challenger 604, принадлежащий компании FAI rent-a-jet, чтобы транспортировать его на лечение в Германию.

Борт с Кернесом взлетел около 21:50 и 00.07 по Киеву приземлился в аэропорту Шенефельд около Берлина. После этого его доставили в клинику "Шарите", где он сейчас и проходит лечение.