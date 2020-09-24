Визит Зеленского в Беларусь отменен. Форум регионов Беларуси и Украины – тоже

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь отменен. Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно также отменен. Об этом Сокол рассказал в интервью газете "Украина Бизнес Ревю".

"В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь", – сказал посол.

По его словам, Украина обратилась с инициативой перенести форум на 2021 год. Сокол назвал такой перенос перечеркиванием совместной подготовительной работы.

"Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом", – добавил Сокол.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.

Великобритания и США отказались признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Об этом говорится в заявлениях главы МИД Великобритании Доминика Рааба и официального представителя комитета Сената США по международным отношениям.