США и Великобритания не признали Лукашенко президентом

В Сенате США считают, что нелегитимный Лукашенко должен уйти в отставку.

Великобритания и США отказались признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Об этом говорится в заявлениях главы МИД Великобритании Доминика Рааба и официального представителя комитета Сената США по международным отношениям.

"Тайная инаугурация Лукашенко в Минске еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", – написал Рааб в Twitter.

"Инаугурацию" Александра Лукашенко прокомментировали в комитете Сената США по международным отношениям.

"Тот факт, что "инаугурация" Лукашенко была проведена тайно, является еще одним доказательством того, что он потерял всякую легитимность в качестве лидера. Он не является президентом Беларуси и должен уйти в отставку", – говорится в заявлении представителя сенатского комитета в Twitter.

Представители Госдепартамента США в комментарии Голосу Америки напомнили, что еще 10 августа госсекретарь Майк Помпео заявил, что США "глубоко обеспокоены проведением президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми ... Объявленные властью результаты были сфальсифицированы. США не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси".

В Госдепе призвали официальный Минск к национальному диалогу с гражданским обществом и проведению новых свободных и справедливых выборов.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не считает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко основанием для того, чтобы считать его легитимным президентом.