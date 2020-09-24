Украина и Словакия понимают риски, которые несет "Северный поток-2", – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые составляет проект "Северный поток-2", сообщает Офис президента.

"Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в Украину.