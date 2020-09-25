ВКонтакте отреагировала на планы СНБО ставить на учет украинских пользователей соцсети

Российская соцсеть "ВКонтакте" отреагировала на заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о намерении ставить на учет пользователей соцсети, передает РИА Новости.

"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого", – заявляет соцсеть.

В компании считают, что интернет не имеет границ и "никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие – не очень".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ходе онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" заявил, что украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" возьмут на учет полиции.

Российские социальные сети в Украине были заблокированы 15 мая 2017 года. Не смотря на санкции, в 2018 году "ВКонтакте" и "Одноклассники" оставались в десятке самых популярных доментов среди украинцев.

14 мая 2020 года ограничения работы российских соцсетей продлили.

14 сентября 2020 года Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обещал разобраться со свободным доступом во "ВКонтакте" через мобильное приложение.