В Донецкой области вспыхнул крупный лесной пожар: подозревают поджог
Недалеко от Краматорска (Донецкая область) продолжается ликвидация крупного лесного пожара.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Донецкой области.
Сообщение о пожаре вблизи пгт Беленькое поступило к спасателям в воскресенье, 27 сентября, в 13:05. К месту ЧП были направлены силы и средства 12 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления.
"По прибытию к месту пожара было установлено, что происходит горение лесной подстилки и сухой травы на открытой территории. После проведения разведки пожара руководителем тушения пожара, для недопущения распространения огня, было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 14:10 пожар был локализован, несмотря на сильный ветер. Огнем уничтожена лесная подстилка на площади 2 га и сухая трава на открытой территории на площади 4 га. О погибших и пострадавших не сообщается.
"В 19:40 поступила информация о том, что наблюдается возникновение дополнительных очагов возгорания, вызванных вероятным поджогом неизвестными лицами", – сообщили спасатели.
Информацию о возможном поджоге передали в Национальную полицию Краматорска.
По состоянию на 23:00 воскресенья продолжалась ликвидация пожара. Всего к тушению пожара привлечены 38 человек и 8 единиц техники.
О пожаре на своей странице в Facebook написал и мэр Краматорска Андрей Панков.
"Причина возгорания не установлена, и все больше свидетельств о том, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем", – заявил он.
Отметим, в начале сентября из-за пожаров в Двуречанском районе Харьковской области была введена чрезвычайная ситуация регионального уровня.