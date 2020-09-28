Началась ликвидация банка "Аркада". От Зеленского требуют достроить связанные с банком дома

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации неплатежеспособного банка "Аркада".

Об этом сообщила пресс-служба фонда в Facebook.

Отмечается, что процедура ликвидации банка растянется на три года: с 25 сентября 2020 до 24 сентября 2023 года включительно.

Уполномоченным лицом фонда с делегированием полномочий ликвидатора банка "Аркада" назначен Илья Луньо.

В ФГВФЛ напомнили, что в настоящее время продолжаются выплаты средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского вклада, срок действия которых истек на момент введения в банк временной администрации, и по договорам банковского счета.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка.

Тем временем, сегодня, 28 сентября, в центре столицы состоялась акция инвесторов связанной с банком компании "Аркада-Строительство". Акция началась возле офиса "Киевгорстроя", а затем митингующие переместились под Офис Президента. Об этом сообщает НашКиев.UA.

По данным издания, на акцию пришли более 200 человек. Одним из основных их требований было достроить объекты банка "Аркада", а именно ЖК "Эврика", ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах".

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS, митингующие призывали президента Владимира Зеленского выйти к ним и пообещать в течение месяца найти нового застройщика для их недостроенного жилья.

Как пишет Biz.liga.net, связанная с банком компания "Аркада-Строительство" строит 39 домов в двух крупных жилых массивах Киева: "Эврика" – в Голосеевском и "Патриотика" – в Дарницком районах.

В ЖК "Эврика" – 6 домов сданы в эксплуатацию, более 20 домов - в разной степени готовности. Согласно данным застройщика, 96 000 кв м не проданы.

В ЖК "Патриотика" – 47 домов введены в эксплуатацию, 5 домов в процессе строительства. Все квартиры в ЖК "Патриотика" проданы.

В ЖК "Патриотика на озерах", согласно данным ГО "Защита инвесторов", общая площадь застройки 170 га, продано 550 квартир.

По словам Алексея Тихонова, советника заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, участника переговоров между КГГА и "Аркадой", по факту вкладчики как физлица вкладывали деньги в фонд финансирования строительства.

"В случае с "Аркадой" фонд не обладал юридическим лицом, по сути это был счет в банке, которым управлял банк Аркада", – рассказал он LIGA.net.

Отметим, 25 августа киевский банк "Аркада" признан неплатежеспособным из-за уменьшения нормативов капитала менее чем до 30% от допустимого уровня. Данное решение приняло правление Нацбанка.

Президенту банка "Аркада" Константину Паливоде сообщили о подозрении по делу присвоении 50 млн гривен из фондов финансирования строительства двух жилых комплексов в Киеве.

4 сентября суд выбрал Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Правда, оставив возможность внесения залога в размере 21 млн гривен.