"Полного сознания нет". Геращенко рассказала о состоянии Балуха

Состояние экс-политзаключенного Владимира Балуха, которого в начале сентября избили в Гидропарке, стабильное, но он все еще не в полном сознании, сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, экс-политзаключенного начинают тренировать к самостоятельному дыханию.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после преступного нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшений. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", – сообщила Геращенко.

Напомним, в ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве избили освобожденного год назад (7 сентября 2019 года) в рамках обмена с РФ политзаключенного Владимира Балуха. Первым о том, что избит Владимир Балух написал еще один бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, отметив, что у пострадавшего сломана рука и ключица.

Балуха привезли в больницу из киевского парка культуры и отдыха "Гидропарк". У него исчезли телефон и банковская карта. У экс-политзаключенного черепно-мозговая травма, его перевели в реанимацию.

О том, что подозреваемый в нападении задержан, сообщил министр МВД Арсен Аваков в Twitter.