В Харькове изготовили и продали поддельные лекарства на 15 млн гривен

СБУ блокировала деятельность производителей фальсифицированных анаболических и сильнодействующих лекарств, сообщает пресс-служба правоохранителей.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Харькова и Киева. Они получали сырье для фальсификата почтовыми отправлениями из одной из стран Восточной Азии.

"Производство медикаментов злоумышленники осуществляли кустарным способом в арендованном помещении в харьковской промышленной зоне. Для подделки упаковки, голограмм и инструкций участники преступления использовали мощности одной из городских типографий, где работал один из сообщников", – сказано в сообщении.

Участники группировки реализовывали подделки под видом продукции известных фармацевтических производителей через интернет-магазин. По предварительным оценкам, объем проданного товара оценивается в более 15 млн гривен в год.

Четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса. Двум из них судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, одесское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) установило, что компания "Елизавета-ОД" выпускает клон туалетной бумаги "Обухов" Киевского картонно-бумажного комбината.