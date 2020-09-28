По делу Шеремета оглашен обвинительный акт

Прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает РБК-Украина.

Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить Шеремета. Все обвиняемые заявили, что не признают свою вину.

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По данным следствия, Дугарь собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под его машину. Юристы Антоненко попросили суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под стражи.

Дело рассматривает суд присяжных.

Отметим, 12 августа Апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко.

11 августа Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест врача Юлию Кузьменко – вторую подозреваемую по этому делу.

Ранее суд Печерский суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой по делу Шеремета Яне Дугарь с домашнего ареста на залог в 168 000 гривен.