Юбилейный "призыв". В Украине собирают команду для новой экспедиции в Антарктиду

Национальный антарктический научный центр МОН (НАНЦ) объявил конкурс по отбору членов новой команды для очередной Украинской антарктической экспедиции. Эту экспедицию называют юбилейной, поскольку в 2021 году исполнится 25 лет с тех пор, как был поднят флаг Украины над станцией "Академик Вернадский", которая ранее называлась "Фарадей" и принадлежала Британии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Традиционно в экспедицию будут отбирать 12 участников. Помимо 7 ученых, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в команду включат врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

"Учитывая пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов", — говорит директор НАНЦ Евгений Дикий.

В целом отбор будет проходить в 4 этапа: подача документов на рассмотрение — до 12 октября 2020 года включительно; подача дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора — до 26 октября 2020 года включительно; далее профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование; коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдет отбор в экспедицию.

Победители конкурса будут вести научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции "Академик Вернадский" в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года.

Напомним, 25-я украинская антарктическая экспедиция попала на станцию "Академик Вернадский" 21 апреля. Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений путь полярников в Антарктиду занял почти месяц.